شاهد.. تصرف خطير لسائح كاد أن يتسبب في كارثة بموقع الطيران الشراعي بسودة عسير!

المواطن - سعيد مشهور - أبها

شهد موقع تقديم العروض الجوية في سودة عسير، والذي يقدمه نادي عسير للرياضات الجوية ونادي الطيران الرياضي في سودة عسير، إقبالًا منقطع النظير، وشهد أيضًا تصرفًا هو الأخطر.

ورغم اعتذار الناديين عن تقديم العروض الجوية هذا العام؛ بسبب عدم توفر الدعم المادي الكافي، إلا أن عشق هذه الفعالية جعل الكثير من المنتسبين لهذا الناديين يقومون بعروض جوية متنوعة.

وتواجدت عدسة “المواطن” في موقع الطيران الشراعي في السودة، حيث رصدت الحضور الكثيف من قبل السياح والزوار للمنطقة؛ مما أدى إلى خطورة على منفذي الطيران الشراعي.

ورصدت “المواطن“، بالفيديو تصرفًا خطيرًا قام به أحد الزوار حال محاولة أحد طياري الطيران الشراعي الإقلاع، حيث حاول الإمساك بقدميه معرضًا الطيار للخطر، وسط تعالي ضحكات الزوار وهم لا يعلمون عن التصرف الخطير الذي قام به هذا الشخص.

وكاد أن يحصل اشتباك بين أحد المنظمين وهذا الشخص.

ويتطلب عدم وجود تنظيم في الموقع وانتشار الزوار بكثافة في موقع الإقلاع والهبوط مما يعرض الجميع للخطر، تنظيمًا عاجلًا لسلامة الجميع ووضع أماكن يمنع تجاوزها للسياح لمشاهدة العروض، بما يكفل سلامة الجميع.