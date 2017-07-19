شاهد.. سرعة قطار الحرمين في تجربته الأولى الناجحة إلى جدة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أظهرت مقاطع فيديو التجربة الناجحة لمشروع قطار الحرمين، والتي سوف تنقل حقبة النقل إلى آفاق أوسع وتجعل منه وسيلة أكثر راحة وسرعة للتواصل بين المناطق والمحافظات التابعة مكة المكرمة.

ووثق مقطع فيديو حصلت عليه “المواطن” تجاوز سرعة القطار الـ230 كم بالساعة .

الجدير بالذكر أن منصات مواقع التواصل، تداولت مقطع فيديو، أظهر التجربة الناجحة لمشروع قطار الحرمين بعد الوصول لمحطة محافظة جدة، للمرة الأولى، برحلة تجريبية انطلقت أمس الثلاثاء، من محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.