شاهد .. لقطات توثقها ” المواطن” لسوق عكاظ في نسخته الجديدة

شاهد .. لقطات توثقها ” المواطن” لسوق عكاظ في نسخته الجديدة

2017/07/14
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - تصوير : رامي المالكي - الطائف



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