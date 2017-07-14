2017-07-14 ziad الرئيسيةالسعودية اليوم شاهد .. لقطات توثقها ” المواطن” لسوق عكاظ في نسخته الجديدة شاهد .. لقطات توثقها ” المواطن” لسوق عكاظ في نسخته الجديدة 2017/07/14 الساعة 7:43 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1035 0 طباعة المواطن - تصوير : رامي المالكي - الطائف "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو.. خسائر قطر تتوالى والباكر يوصل المسافرين بنفسه في المطار الخاوي بالفيديو .. ترامب يشعل ضجّة إعلامية بإحراج سيّدة فرنسا الأولى شاهد.. كتاكيت تستبق موعد فقسها بسبب شدة الحرارة في البحرين شاهد.. الرحلة الأخيرة لسبعيني طار بمظلة هوائية فأفلت منه حزام الأمان! مشهد صادم.. بالفيديو: لحظة انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى برج كهربائي! الرياضة العالمية رفع الإيقاف عن الاتحاد السوداني بقرار من الفيفا برشلونة يقترب من لاعب بنفيكا لتدعيم الجبهة اليمنى يوفنتوس يرصد 70 مليون يورو لضم توني كروس الاتحاد المصري يُقرر إيقاف ميدو 6 مباريات بيكيه: ريال مدريد محظوظ.. وهذا رأيي في راموس وفيرجسون ! فيسبوك