شجاعة أخصائية تغذية وطبيب طوارئ تنقذ حياة أم وطفلها في جدة

قادت شجاعة وإقدام أخصائية التغذية ود أزهر وطبيب الطوارئ الدكتور محمد جبريل من مستشفى الملك فهد بجدة، إلى إنقاذ حياة أم وطفلها بعد أن قاما بتوليد سيدة من الجنسية السودانية.

وفوجئ الطبيب والأخصائية بسيدة في مدخل المستشفى تصرخ من آلام الولادة وعلى الفور تم إسعافها وقامت الأخصائية بتوليد السيدة بمساعدة الدكتور جبريل.

وتمت عملية الولادة بحمد الله بكل يسر وسهولة وجرى نقل الطفل والأم إلى مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية، وذلك للاطمئنان عليهما.

وقد كرمت صحة جدة ممثلة في مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية الدكتور عقاب الذيابي نيابة عن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، الطبيب والأخصائية على ما قاما به من جهود.

وأشاد الدكتور الذيابي بالدور الإنساني والبطولي الذي قاما به تجاه السيدة والذي يؤكد مدى إخلاصهما في العمل، معرباً عن تقديره لاجتهادهما وتفانيهما في أداء دورهما المتميز في إعلاء رسالة الطب السامية، مؤكداً أن مثلهما يجب أن يكونا قدوة لغيرهما ومثالاً يحتذى به.