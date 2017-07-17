شرطة مكة تنفي مقتل تاجر أسلحة أثناء تنفيذ صفقة

المواطن - وليد الفهمي - مكة المكرمة:

نفت شرطة مكة المكرمة الأخبار المتداولة حول مقتل تاجر سلاح أثناء تنفيذ صفقة بيع أسلحة داعية إلى تحري الدقة عند نشر مثل هذه الأخبار.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إن مركز العمليات الأمنية الموحد تلقى بلاغًا بتاريخ 1438/10/21، بتعرض عربي يبلغ من العمر 20 عاماً لإصابة بطلق ناري وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم ضبط المتهم وهو مواطن عشريني.

وأضاف أنه من خلال سماع الأقوال الأولية أفاد المتهم بأنه أطلق النار بالخطأ من مسدس، فيما تم إيقافه تمهيداً لإحالته وأوراق القضية للنيابة العامة.

وأكد القرشي أنه: لا صحة لما تم تداوله في بعض الصحف عن مقتل تاجر أسلحة أثناء بيعه صفقة أسلحة، ودعا إلى عدم نشر الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.