شكوى من خلو صيدلية مستشفى خميس مشيط من الأدوية الضرورية

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

عبر العديد من المواطنين عن معاناتهم من نقص الأدوية الهامة في صيدلية مستشفى النساء والأطفال في خميس مشيط، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المرضى.

وقال عبدالعزيز الوادعي: إن صيدلية المستشفى تفتقر لأبسط الأدوية، خاصة المسكنات والمضادات الحيوية، لافتًا إلى أنه اضطر إلى الذهاب بابنته التي تعاني نزلة معوية للمستشفى، وصُدم من عدم وجود أدوية لهذا المرض البسيط.

ولفت إلى أن العديد من الأطفال يعانون النزلات المعوية مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وكان يجب على وزارة الصحة أن تكون جاهزة لمواجهة أي عارض صحي يلم بأهالي أو زوار المنطقة.

وطالب الوادعي الشؤون الصحية بتوفير الأدوية الضرورية بجميع صيدليات المستشفيات؛ حيث اضطر إلى التوجه إلى الصيدليات التجارية للحصول على العلاج الذي وصفه الطبيب المعالج لابنته.