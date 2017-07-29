شمس البارودي: هذا رأيي في السينما والتلفزيون اليوم وأجور الفنانين

المواطن - وكالات

عبّرت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن موقفها مما يُعرَض حالياً في السينما والتليفزيون.

وقالت البارودي إنها بعيدة تماماً عن الوسط الفني منذ أن اتخذت قرار الاعتزال، ولكنها تتابع كل تفاصيله من خلال زوجها الفنان الكبير حسن يوسف الذي ما زال يعمل في المجال الفني.

وذكرت في تصريحات صحفية: عندما أسمع عن أجور نجوم هذه الأيام أتذكر النجوم الكبار الذين أسسوا الفن والإبداع في مصر والعالم العربي مثل يوسف بك وهبي ولم يجنوا منه أي شيء.

وأضافت: لست ضد أن يتقاضى النجوم الشباب أجوراً كبيرة فالمسألة عرض وطلب، ولكن أطالب بالعدالة والإنصاف مع النجوم الكبار الذين يمتلكون الخبرة والرصيد الفني، بكل أسف في الغرب يُكرمون النجوم الكبار ولكن في مصر يتجاهلونهم.

وتابعت بقولها: “حاصرتني شائعات العودة للتمثيل كثيراً، ولكن لم أفكر ولا مرة في العودة للوسط الفني، فقد انسحبت من الأضواء وفضلت التفرغ لعبادة ربي ورعاية شؤون أسرتي، وأتمنى أن يقدم المبدعون فناً هادفاً يسهم في تفتيح العقول وتنمية وعي الناس”.

وعن رأيها فيما يقدم في السينما والتلفزيون، قالت: “لست راضية أو معجبة بما يقدم، لأن القصص التي تعالج قضايا ومشاكل مجتمعنا غائبة وليست حاضرة، الأعمال تعتمد على الإثارة والضرب والمطاردات، والدراما الاجتماعية ليست موجودة”.