صحة عسير تتفاعل مع مانشرته “المواطن” وتوضح سبب خلوّ صيدلية مستشفى الخميس من الأدوية

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

تفاعلت صحة عسير مع شكوى بعض المواطنين والمقيمين عبر “المواطن” حول خلوّ مستشفى خميس مشيط للولادة من الأدوية الضرورية.

وكشفت صحة عسير سبب خلو صيدلية مستشفى خميس مشيط للولادة من الأدوية الضرورية، حيث أوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير سعيد عبدالله النقير أنه إشارة إلى ما نُشر في “المواطن” تحت عنوان “خلو صيدلية مستشفى خميس مشيط من الأدوية الضرورية”، نفيدكم بأنه تم التواصل مع مدير التموين الطبي بصحة المنطقة الصيدلي هشام محمد عسيري، وذكر بأن هناك بعض الأدوية تم تأخير توريدها من قبل إحدى الشركات.

وأضاف أنه تم التواصل معهم وقاموا بتوريد كل البنود المتأخرة ومن ضمنها الأدوية المذكورة في الشكوى، وهي متوفرة حالياً في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال.