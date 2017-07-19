ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية في السعودية ترتفع إلى 85%

المواطن ـ الرياض

أقرّ مجلس الشورى، تعديلات على نظام الضريبة على الدخل، للشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة.

وكشفت مصادر صحافية، أنَّ الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والزيت ستتدرج من 45 إلى 85%، مشيرة إلى أنها “تأتي عكسيًّا بحسب النظام مع رأس مال المستثمر الأجنبي، فكلما زاد رأس المال الأجنبي كلما نقصت الضريبة والعكس؛ وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيزه في المملكة”.

وأكدت المصادر خفض الضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة في مجال النفط إلى 20%، لتكون بذلك عند الحد الأدنى.

يُذكر أنَّ مجلس الشورى، استمع خلال جلسة الثلاثاء، إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات غير العاجلة المقترحة على نظام الضريبة على الدخل، الذي سبق أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/ 1/ 1425هـ، تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

وأكّد الربيعة، أنَّ الضريبة على الدخل، تأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تحرص على إيجاد مصادر غير نفطية للدخل، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيرًا إلى أن “التعديلات المقترحة تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالميًّا”.