طقس الأربعاء.. ارتفاع الحرارة على معظم الأنحاء وأمطار رعدية على 4 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة وطقساً معتدلاً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير، جازان، الباحة والطائف في حين يبقى الطقس حاراً على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق وشمال شرق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.