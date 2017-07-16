طقس حار على معظم الأنحاء وغبار على 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً حاراً على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة, وسماء غائمة جزئياً وطقساً معتدلاً على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع فرصة لتكوًن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض, القصيم، حائل، الحدود الشمالية ونجران، كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام بسرعة 10-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.