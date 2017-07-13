طيران ناس يعود للبنان مجدداً وتطبيقه يحقق مليون مستخدم

المواطن - الرياض

نجاحات متتالية تحققها شركة طيران ناس الناقل الوطني السعودي، بعد العودة إلى الأسواق اللبنانية.

وبدأ طيران ناس بيع تذاكـر ســفر بين الرياض والعاصمة اللبنانية بيروت ـ ذهاب وعودة ـ ابتداءً من 10 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يبــدأ طيـران ناس، بتسيير 4 رحلات أسبوعية تربط بين كل من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار رفيق الحريري في بيروت.

ويتمكن ضيوف طيران ناس من الســفر للوجهة المذكورة من خلال الاستفادة من العــروض القويـة والأسعار التنافسية المعهودة لدى طيران ناس، تزامنًا مع فترة الإجازة الصيفية.

يأتي ذلك فيما حقق تطبيق طيران ناس على الأجهزة الذكية “الآيفون والأندرويد” لخدمات الطيران مليون عملية تنزيل من قبل المستخدمين.

ويوفر التطبيق العديد من الميزات مثل إجراء الحجوزات تعديل وإلغاء الحجوزات، استخدام نقاط ناسمايلز، إصدار بطاقة صعود الطائرة والعديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها التطبيق والعروض الترويجية الخاصة فقط بالتطبيق.

وكشف طيران ناس أنه وبمناسبة الوصول إلى مليون مستخدم سيكون هنالك عرض خاص ترويجي للتطبيق بالحصول على 30 % خصم على جميع الرحلات الداخلية والدولية خلال تطبيق طيران ناس على الأجهزة الذكية، بالإضافة لإطلاقه مسابقة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام وفيسبوك, لجميع ضيوفه.