إيداع 1.5 مليار معاشات ضمانية لـ 847 ألف مستفيد لشهر ذي القعدة

المواطن - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول, مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، إضافة إلى المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد .

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي بن مالح الشمري، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.487.433.735 ريالاً .

وأضاف الشمري، أن عدد المستفيدين التي تم إيداع المبالغ لها للشهر الحالي بلغ 847.410 حالات، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم .

يشار إلى أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وجّه بدمج صرف المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، بحيث يتم الصرف للمستفيدين والمستفيدات دفعة واحدة اعتباراً من شهر رمضان الماضي .