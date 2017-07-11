عاجل..الإرهابي أمجد آل أمعيبد قاد تجمعات الشغب بالقطيف وألقى القنابل على دوريات الأمن

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الداخلية أن الإرهابي أمجد آل أمعيبد تورط في عمليات إرهابية ضد رجال الأمن ، حيث شارك في تجمعات شغب بالقطيف وخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت بمشاركة آخرين.

وأضافت الداخلية أن أمجد آل أمعيبد قام بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة، وفجر أسطوانة غاز بالقرب من مركز تاروت.

وأشارت الداخلية في بيان لها اليوم أن أمجد آل أمعيبد تورط في إلقاء القنابل على دوريات أمنية ومقر محكمة القطيف وتابع مواعيد التجمعات عبر المواقع الإلكترونية.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت اليوم أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق 4 جناة لارتكابهم أعمال إرهابية في القطيف

وأضافت أن الجناة هم :

الإرهابي زاهر عبد الرحيم حسين البصري – سعودي الجنسية.

الإرهابي يوسف علي عبد الله المشيخص-سعودي الجنسية.

الإرهابي مهدي محمد حسن الصايغ- سعودي الجنسية.

الإرهابي أمجد ناجي حسن آل أمعيبد- سعودي الجنسية.