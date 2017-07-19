عاجل .. السودان يوافق على الاستمرار في التواصل الإيجابي مع الحكومة الأميركية استجابة لطلب قيادة المملكة

المواطن - واس

أشاد فخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان بالعلاقات التي تربط بلاده مع المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها متميزة وقوية ، معبرا عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة المسلمين، وشكره لها على دعمها المستمر للسودان في كافة المجالات.

كما شكر فخامته – وفق بيان للرئاسة السودانية – قيادة المملكة على الجهود التي بذلتها لتحسين العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأميركية .

وأضاف البيان أنه :”في هذا الإطار واستجابة لطلب قيادة المملكة العربية السعودية وافق الرئيس عمر البشير بالاستمرار في التواصل الإيجابي مع الحكومة والأجهزة الرسمية الأميركية خلال الفترة القادمة من أجل الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على السودان بالإضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحل كافة الإشكالات القائمة بين البلدين . وشكر الرئيس قيادة المملكة على تلك الجهود”.

ووفقا للبيان، أكد الجانبان أهمية محاربة الإرهاب والتطرف وتمويله باعتباره يمثل الخطر الأكبر على المجتمعات المسالمة في كل أنحاء العالم، وأكدا التزامهما بكل القرارات الدولية في هذا الشأن.