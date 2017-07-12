عاجل العواد لقطر: حفظ الأرواح أهم من حفظ ماء الوجه

المواطن - الرياض

طالب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد قطر بأن تتصرف بمسؤولية وتتوقف فورًا عن دعم الإرهاب، لافتًا إلى أن حفظ الأرواح أهم من حفظ ماء الوجه.

وأضاف العواد في كلمته أمام اجتماع وزراء الإعلام العرب اليوم، أن المملكة لم تدخر جهدًا لمحاربة الإرهاب، لافتًا إلى أنه لا يجب السكوت بأي حال من الأحوال عن الدول التي تدعم الإرهاب.

وطالب العواد قطر بأن تتوقف عن دعم الإرهاب والقنوات الإعلامية التي تغذيه.

وكان اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته الـ 48، عقد اليوم في القاهرة حيث ناقش العديد من البنود منها دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وسبل تضافر الجهود الإعلامية للدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب الذي بات خطرًا يهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم، والإسهام بقوة في تجديد المضامين الإعلامية فيما يخص مواجهة الإرهاب التي تتطلب جهودًا جادة من الجميع .

كما ناقش الاجتماع آخر التحديثات المتعلقة بموقع اللجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني، وكذلك مناقشة التوصيات الصادرة عن ورشة الإعلام الإلكتروني في مواجهة الأفكار المتطرفة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ وتفعيل تلك التوصيات.

وناقش أيضًا مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 التى قام قطاع الإعلام والاتصال بإعدادها، والتي تأتي في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.