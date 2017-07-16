2017-07-16 مراسل المواطن الرئيسيةالرياضة #عاجل.. الوليد بن طلال يتكفل بصفقة الحبسي للهلال #عاجل.. الوليد بن طلال يتكفل بصفقة الحبسي للهلال 2017/07/16 الساعة 10:52 مساءً - فيالرياضة, حصاد اليوم 1410 0 طباعة المواطن– حسان الصالحي أعلن عضو الشرف الهلالي، الأمير الوليد بن طلال عن تكفله بكامل مبلغ انتقال الحارس علي الحبسي لنادي الهلال السعودي. يشار إلى أن الحبسي أجرى قبل قليل الفحص الطبي الذي تجاوزه بنجاح قبل توقيع عقده لنادي الهلال مساء اليوم. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو .. مشهد تقشعر له الأبدان لرفع الأذان على ركام مساجد الموصل بالفيديو.. حرارة الشمس تطهو البيض بلا نار شاهد.. رجل ينقل ثلاجة على متن قطار شاهد.. أرادت التقاط سيلفي فتسببت في دمار وخسائر فادحة شاهد.. أضواء غريبة تظهر أثناء عاصفة رعدية في بودابست! الرياضة العالمية وفاة 8 مشجعين في أعمال عنف خلال مباراة بالسنغال العالم بانتظار “الكلاسيكو” في كأس السوبر رسميا.. تشيلسي يضم باكايوكو من موناكو إنجلترا بطلة لأوروبا للشباب سانشيز: أريد اللعب في دوري الأبطال.. والقرار في أيدي آرسنال فيسبوك