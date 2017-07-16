عاجل.. الوليد بن طلال يتكفل بصفقة الحبسي للهلال

المواطن– حسان الصالحي

أعلن عضو الشرف الهلالي، الأمير الوليد بن طلال عن تكفله بكامل مبلغ انتقال الحارس علي الحبسي لنادي الهلال السعودي.

يشار ‏إلى أن الحبسي أجرى قبل قليل الفحص الطبي الذي تجاوزه بنجاح قبل توقيع عقده لنادي ⁧الهلال مساء اليوم.