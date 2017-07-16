#عاجل.. الوليد بن طلال يتكفل بصفقة الحبسي للهلال

#عاجل.. الوليد بن طلال يتكفل بصفقة الحبسي للهلال

2017/07/16
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن– حسان الصالحي

أعلن عضو الشرف الهلالي، الأمير الوليد بن طلال عن تكفله بكامل مبلغ انتقال الحارس علي الحبسي لنادي الهلال السعودي.

يشار ‏إلى أن الحبسي أجرى قبل قليل الفحص الطبي الذي تجاوزه بنجاح قبل توقيع عقده لنادي ⁧الهلال مساء اليوم.



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