عاجل .. فضائح مونديال قطر.. رئيس برشلونة السابق قبض 30 مليون يورو رشوة لشراء الأصوات

المواطن - الرياض

لا زالت فضائح استضافة قطر مونديال 2022 تتوالى بعد الكشف عن العديد من العمليات المشبوهة وقضايا الرشوة التي تورطت فيها الدوحة لشراء أصوات تدعم استضافتها للبطولة التي قد تنقل من الدوحة بعد كشف تورطها في جرائم الإرهاب.

وبحسب صحيفة “الناثيونال” الإسبانية فإن رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل، تورط في الحصول على رشوة من قطر قيمتها 30 مليون يورو لشراء أصوات مسؤولين كان لهم أحقية التصويت حول الدولة التي تستضيف كأس العالم 2022.

ووفقا لتقرير UDEF (وحدة الجرائم المالية والضريبية) التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، فإن روسيل تلاعب بنتائج التصويت من خلال رشاوي قدمها للقادة الأفارقة في الفيفا من أجل التصويت لصالح قطر، الدولة التي دفعت له 30 مليون يورو للحصول على خدماته لمدة ثماني سنوات.

المعلومات منقولة من التحقيق الذي تم إغلاقه بعد يوم من اعتقال روسيل في مايو الماضي، تؤكد أيضا أن الـ 30 مليون التي تم جمعها بين عامي 2007 و،2014 كانت قد دخلت حساب شركة “بونز للتسويق الرياضي”، التي تعود ملكيتها لساندرو روسيل، وتم ضبط تحويلات بين 2013 و2014 من قبل الشركة نفسها “بونز” لعدد من الدول الأفريقية التي صوت رؤساء اتحاداتها في الانتخابات لصالح قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وفي التقرير أيضا تمت الإشارة إلى التحقيق الجاري في سويسرا والذي يربط روسيل مع مؤامرة تزوير نتائج التصويت حول استضافة قطر لكأس العالم 2022.

