عاجل .. لجنتان عسكرية واقتصادية لإدارة مدينة وميناء الحديدة وحل قضية الرواتب

المواطن - واس

طرح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أفكارًا جديدة بشأن خطة معالجة الوضع بمدينة الحديدة اليمنية.

وقال في تصريحات عقب الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية اليوم، إن الخطة تتضمن جانبين أحدهما عسكري يتعلق بتشكيل لجنة عسكرية من الطرفين تدير الوضع في مدينة الحديدة، وآخر اقتصادي لإدارة الميناء وحل قضية الرواتب.

وأكد أن معالجة قضية الحديدة هي خطوة للتوصل لحل شامل من أجل الحصول على وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين.