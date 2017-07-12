عاجل .. وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يصلون جدة

المواطن - جدة

وصل كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري, والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين, ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش, ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح, إلى جدة اليوم .

وكان في استقبالهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني, ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد, وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء الأربعة اليوم مع وزير الخارجية الأميركي الذي وصل إلى جدة قبل قليل لبحث الأزمة القطرية.

وكان وزراء خارجية الدول الأربع قد عقدوا اجتماعًا لهم في القاهرة قبل عدة أيام لبحث الرد على موقف قطر بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدها لها لتنفيذ المطالب الـ 13 التي حددتها هذه الدول كشروط لعودة العلاقات مع الدوحة.

وكانت الدول الأربع قطعت علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي، وأغلقت مجالها الجوي في وجه الطيران القطري بسبب دعم الدوحة للإرهاب.