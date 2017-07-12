عاجل.. وزير خارجية أميركا يصل جدة وأزمة قطر تتصدر المباحثات

المواطن - جدة

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى مدينة جدة، حيث من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر اليوم الأربعاء.

وكانت المملكة ومصر والإمارات والبحرين قد أصدرت بياناً مشتركاً أمس الثلاثاء أكدت فيه أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين واشنطن والدوحة جاءت نتيجة مطالب الدول الأربع المستمرة، إلا أن الدول المقاطعة للدوحة اعتبرت أن توقيع هذه المذكرة “خطوة غير كافية وسنراقبها”.

وشددت الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب على أن “نشاطات الدوحة بدعم الإرهاب يجب أن تتوقف نهائياً”، مؤكدةً أنه “لا يمكن الوثوق بأي التزام يصدر عن الدوحة دون ضوابط صارمة”، حيث إن “قطر دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات”.

وأضافت أن “الإجراءات الحالية ضد قطر ستستمر حتى تنفيذها لكافة المطالب”، حيث إن هذه الإجراءات جاءت بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويله. وشددت الدول الأربع على أن “مطالبنا من قطر عادلة ومشروعة”.

وثمّنت الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب الأربع جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب وتمويله، مؤكدةً أن “القمة الإسلامية – الأميركية شكلت موقفاً صارماً لمواجهة الإرهاب”.