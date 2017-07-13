عاجل .. #ولي_العهد_يفزع_لأبن_مشعان‎

المواطن - شريف النشمي - الرياض

وجه ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإنهاء معاملة جنسية الشاعر خلف بن مشعان العنزي وأبنائه .

وقال المشعان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :‏اللهم لك الحمد والشكر صدر توجيه سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بانهاء معاملتي انا وابنائي ‏حفظك الله ياسيدي وامد في عمرك.

الجدير بالذكر أن الشاعر خلف المشعان العنزي نشر قصيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجهها لسمو ولي العهد مطالبًا إياه بالنظر بإنهاء معاملته وهو ماحصل فعلا حسب تغريدة العنزي.

وكان العنزي تم توقيفه في شهر رمضان الماضي، وخرج في نهاية الشهر بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

