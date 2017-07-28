عطل أجهزة إنعاش سيّارات إسعاف مستشفى أحد رفيدة يودي بحياة مواطن!!

المواطن ـ فهد القحطاني ـ أحد رفيدة:

أسعف الشاب أحمد مشبب القحطاني، إلى مستشفى أحد رفيدة العام، إثر تعرّضه لحادث مروري على طريق لزمة، فجر الثلاثاء الماضي، واستوجبت حالته بعد الكشف عليه، نقله إلى مستشفى عسير العام، إلا أنَّ الأجهزة المعطوبة في سيارات الإسعاف، أخّرت تلك العملية، وزادت من تدهور حالته، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضح ابن عمِّ المتوفى عبود آل حماد القحطاني، في تصريح خاص إلى “المواطن“، أنَّه “عند جلب سيارة الإسعاف الأولى، من بين ثلاث سيارات إسعاف في المستشفى، اكتشف الطاقم أنَّ أجهزة الإنعاش معطّلة، ومثلها باقي سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى”.

ووصف ابن العم، الخدمة الطبية في مستشفى أحد رفيدة، بأنها لم تكن مرضية، مؤكّدًا أنّها “اتّسمت بالإهمال الكبير، إذ لم يكن هناك كادر طبي متكامل، ولم يجدو إلا طبيباً واحدًا وعددًا قليلاً من الممرضات”.

وأشار إلى أنَّه “كانت هناك حالات أخرى في المستشفى، غير أنَّ حالة ابن عمي هي الحالة الحرجة”، كاشفًا أنَّ “الطاقم الطبي الذي كان متاحًا في تلك الساعة، كان قليل الخبرة، حتى في التعامل مع الأجهزة، وإنزال السرير النقال من الإسعاف”.

وحمّل القحطاني، مستشفى أحد رفيدة، المسؤولية الأولى في وفاة ابن عمّه، بسبب الإهمال والتأخير في إسعافه، بدايةً من سيارات الإسعاف المتعطلة أجهزتها، وصولاً إلى غياب الكادر الطبي المتخصص.

وأكّد أنّه “تم تقديم شكوى لوزارة الصحة في منطقة عسير، وتلقينا الرد بإحالة الأمر إلى مستشفى أحد رفيدة، الذين أخبرونا أنَّ دورهم في هذا الأمر قد انتهى”.

وأضاف القحطاني مستغرباً تساهل الشؤون الصحية بعسير بأرواح الناس: “من المفترض أن تتعامل مع القضية بشكل جدّي، وتحاسب كل مقصر، أو على أقل تقدير تشكل لجنة فورية، وتحقق في هذا الإهمال”.

واعتبر تحويل الموضوع لمستشفى أحد رفيدة “إهمالاً من صحة عسير، التي لم تتابع الكوادر الطبية المناوبة في كل المستشفيات بالمنطقة”.

وناشد ابن عم الفقيد، في ختام حديثه إلى “المواطن“، الجهات المعنية، بالتحقيق في أسباب تأخر مستشفى أحد رفيدة عن إسعافه، حتى تفاقمت حالته، مما أدى إلى وفاته، مؤكّدًا إيمان الأسرة بقضاء الله وقدره، إلا أنَّ الواقعة تعدُّ مؤشرًا وناقوس خطر للوضع في أحد رفيدة.