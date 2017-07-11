فعاليات ترفيهية للعائلات والأطفال بـ”طيبة 38″ الجمعة‎ المقبل

المواطن - المدينة المنورة

تستأنف اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م، يوم الجمعة المقبل، فعاليات مهرجان ” طيبة 38 ” والمقام بالمسرح المديني بحديقة الملك فهد المركزية، ضمن فعاليات عاصمة السياحة الإسلامية للعام الميلادي الجاري.

وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمدينة المنورة المتحدث الرسمي لمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017م المهندس خالد الشهراني حرص اللجنة المنظمة بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017، على ظهور مهرجان طيبة والفعاليات الأخرى ضمن المناسبة بما يلبي رغبات الأهالي والزوار، في ظل الدعم الكبير من رئيس اللجنة التوجيهية العليا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومتابعة نائب رئيس اللجنة التوجيهية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

ونوه الشهراني بأن مهرجان طيبة أحد الفعاليات الرئيسية التي تقيمها اللجنة المنظمة بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017م , والذي سيستأنف فعالياته بعد توقف استمر لشهر ونصف بسبب الامتحانات الدراسية للعام الدراسي المنصرم وحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، منوهاً بأن المهرجان سيتم استكماله بالموقع الجديد ممثلاً بالمسرح المديني بالحديقة المركزية نظراً للإقبال الجماهيري المتوقع، مضيفاً استمرار المهرجان بشكل أسبوعي وحتى نهاية العام.

وأضاف الشهراني أن المهرجان سيشهد مشاركة العديد من نجوم الفن والاستاند أب كوميدي، والفرق الترفيهية المتخصصة للعائلات والأطفال، مشيرا في سياق حديثه إلى انطلاقة فعاليات مهرجان القرية الإسلامية العالمية نهاية الشهر الجاري وهي إحدى الفعاليات الرئيسية للمناسبة، بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، إضافة لفعاليات أخرى في مختلف مواقع المناسبة حسب روزنامة الفعاليات المعدة مسبقاً.