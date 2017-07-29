فيديو .. 80 ألف ريال غرامات مرورية على عامل لا يستطيع القيادة!

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

وثّق مواطن مقطع فيديو لعامل من الجنسية البنغالية يشكي معاناته إلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومن يقدر على مساعدته في حل مشكلته.

وأكد العامل أنه في المملكة منذ 10 سنوات، ولا يوجد لديه رخصة قيادة أو سيارة، وعندما أدخل رقم الإقامة وجد عليه مخالفات مرورية بـ٨٠ ألف ريال ليس له علم من أين جاءت.

وأكد أنه لا يعرف أين كفيله، متسائلًا: “كيف يسافر إلى بلده رغم أن الإقامة الخاصة به تأتي إليها مخالفات يوميًّا؟!”.

وكشف العامل أن كفيله يمتلك شركة ليموزين، وربما هو من يضع المخالفات عليه، مطالبًا بتوصيل صوته إلى الجهات ذات الاختصاص والمسؤولين لإنهاء معاناته.

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