في ترقّب إقرار سياسات حساب المواطن .. 73% من الأسر السعودية تقدّمت والصرف في هذا الموعد

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

يترقّب المواطنون، صرف الدعم المالي عبر برنامج “حساب المواطن”، الذي دخل المرحلة الثانية في تنفيذه، والتي تتمثل في إقرار سياسات وآليات البرنامج، قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة، وهو ما يعني أنَّ تاريخ الصرف لم يزل مجهولاً.

ويمثّل البرنامج، حماية الأسر السعودية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من آثار الإصلاحات الاقتصادية المقرة في برنامج التوازن المالي، كما يُعدُّ بدلاً لتلك الإصلاحات الاقتصادية، التي شملت رفع أسعار الطاقة.

وتقدّم إلى برنامج “حساب المواطن”، وفق آخر إحصاء رسمي 11.841.969، من بينهم 8.411.271 (ما يعادل 71%) تابعون للمستفيدين الأساسين من البرنامج.

مستفيدو الضمان الاجتماعي:

شكّلت الأسر السعودية، من غير المستفيدين من الضمان، ما نسبته 73%، كأكبر الفئات المستفيدة، وبمجموع 8.637.851 مواطنًا، فيما بلغت نسبة المستفيدين من البرنامج من المسجلين بالضمان الاجتماعي 21% بمجموع 2.477.241 مسجلاً، بين مستفيد، وتابع، وفرد مستقل.

ومثّل الأفراد المستقلون بالسكن، المستفيدون من البرنامج، 5.8% بمجموع 687.906 أفراد، والسعوديات المتزوجات من أجانب حوالي 0.25% بمجموع 30.554 بين مستفيدة وتابعين لها، في حين شكل حاملو بطاقة التنقل من الأفراد المستقلين وأرباب الأسر والتابعين لهم أقل نسبة من المسجلين بالبرنامج بنسبة 0.07% ومجموع 8417.

إلى ذلك، أكّد حساب برنامج “حساب المواطن” على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي في 11 حزيران/يونيو الماضي، أي عقب انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج، أنَّ باب التسجيل ما زال مفتوحاً، وسيظل كذلك حتى بعد إقرار السياسات وصرف الدعم، كاشفًا عن طريقة رفع المستندات عند التسجيل.

التويجري: يوليو موعد صرف مرتقب

وأعلن نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري، في أيار/مايو الماضي، إبان الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج “حساب المواطن”، المتمثلة في تسجيل البيانات وتحليلها، إعدادًا للسياسات المرتقبة، أنّه “سيتم البدء بصرف البرنامج للمستحقين في تموز/يوليو الجاري.

وجاء ذلك، بعدما أكّد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي لدى الوزارة، المهندس ماجد العصيمي، الذي كان آنذاك المتحدّث الرسمي باسم البرنامج، أنَّ بيانات المواطنين، التي سجّلت في برنامج حساب المواطن، لن تتم مشاركتها مع أيّة جهة أخرى.

ثروة معلوماتية لا يستهان بها:

وأوضح العصيمي، في نيسان/أبريل الماضي، أنَّ المعلومات من المفترض الاستفادة منها في كل الخطط التنموية، إذ إنّها ثروة معلوماتية كبيرة، إلا أننّا التزمنا مع المواطن الذي أدلى ببياناته، ملتزمًا قانونيًا بصحّة ما جاء فيها، ولن يتم إعطاؤها لأية جهة أخرى.

وشدّد على أنَّ البيانات، ليس لها علاقة بالضرائب أو المحاسبة أو سواها، مبرزًا أنَّه “في معظم الخطط السابقة، اعتمدنا على دراسات واستبانات، دون معلومات واقعية، كالتي حصلنا عليها من المسجّلين في البرنامج”.

أهم أسئلة طرحها المواطنون في المرحلة الأولى:

ولجأ البرنامج إلى مواقع التواصل الاجتماعي، كإحدى وسائل الرّد على استفسارات المواطنين، مستجيبًا لآلاف التغريدات، التي تنوّعت ما بين توضيحات أو ردود على استفسارات وصلت إلى الحساب.

ورصدت “المواطن“، أهم الأسئلة التي طرحت على حساب برنامج “حساب المواطن” والردود عليها، شملت:

أستلم مخصصًا شهريًا من الضمان الاجتماعي، فهل أنا ملزمة بالإفصاح عنه، في بند الدخل، وأعيل ابني بعد انفصالي عن والده، فهل أضيفه في خانة التابعين؟

إذا كانت الأم تملك صك حضانة بإمكانها التسجيل، وإضافة الأبناء كتابعين، وإذا لم تصدر صك حضانة، فقط سجل أسرة والابن يعيش معها والأب لا ينفق على ابنه.

إذا كانت الأم تملك صك حضانة بإمكانها التسجيل، وإضافة الأبناء كتابعين، وإذا لم تصدر صك حضانة، فقط سجل أسرة والابن يعيش معها والأب لا ينفق على ابنه. لم يتم تسجيلي في حساب المواطن تلقائيًا على الرغم من أني مسجّل في الضمان رسمي؟

عزيزي المستفيد، تم إرفاق جميع بيانات مستفيدي الضمان تلقائياً، وبإمكانهم التحديث بالدخول من (تسجيل جديد).

عزيزي المستفيد، تم إرفاق جميع بيانات مستفيدي الضمان تلقائياً، وبإمكانهم التحديث بالدخول من (تسجيل جديد). مستفيدو الضمان المسجلون يحتاجون إلى كلمة سر للدخول إلى حساباتهم. كيف يتم الدخول؟

ادخل حساب المواطن.. اختر نسيت كلمة المرور، واكتب السجل المدني، تصلك رسالة على جوالك (رقم السري).

ادخل حساب المواطن.. اختر نسيت كلمة المرور، واكتب السجل المدني، تصلك رسالة على جوالك (رقم السري). ضمن المطلوب لاستعادة كلمة المرور طلب تاريخ انتهاء الهوية، وأنت تعلم أن ليس لها تاريخ، ما العمل؟

لمن لديه بطاقة أحوال يمكنه استرجاع باسورد.

لمن لديه بطاقة أحوال يمكنه استرجاع باسورد. هل العوائد السنوية تعتبر مصدر دخل أم لا؟

نعم عزيزي المستفيد، تعتبر من الدخل، ويتم تسجيلها كمصدر، ونوع دخل (غير ذلك).

نعم عزيزي المستفيد، تعتبر من الدخل، ويتم تسجيلها كمصدر، ونوع دخل (غير ذلك). لو سمحت هل حساب المواطن يُخصم من حافز أم لا؟

عزيزي المستفيد برنامج حساب المواطن برنامج مختلف، ولن يؤثر على مستفيدي برنامج حافز.

عزيزي المستفيد برنامج حساب المواطن برنامج مختلف، ولن يؤثر على مستفيدي برنامج حافز. في شأن العوائد السنوية، ما هي طريقة إدخالها في دخل المواطن، لأنها تُدفع مرة واحدة وليست شهريّة؟

يتم تقسيم المبلغ على 12 شهرًا، ثم تضيف الناتج الشهري بدون فواصل.

يتم تقسيم المبلغ على 12 شهرًا، ثم تضيف الناتج الشهري بدون فواصل. حوافز الشركة تُعتبر دخلاً سنويًّا أم لا؟

يرجى إدخال متوسط الدخل الشهريّ لهذا الدخل خلال السنة.

يرجى إدخال متوسط الدخل الشهريّ لهذا الدخل خلال السنة. الحافز يأتي مرّة واحدة سنويًا، وكل مرة يكون مختلفًا، كيف أضعه في الدخل؟

لكي يتم حسابه شهريًّا يقوم المستفيد بتقسيم المبلغ السنويّ على 12 شهرًا.

لكي يتم حسابه شهريًّا يقوم المستفيد بتقسيم المبلغ السنويّ على 12 شهرًا. أنا سجّلت بالخطأ كحساب أسرة وأنا فرد مستقل، والحساب يُلزمني بإضافة تابع، حاولت التعديل إلى أعزب، إلا أني ما زلت مُلزمًا بإضافة تابع، فما العمل؟

اختيار فرد مستقل أو أسرة يكون من بداية التسجيل، ولا يوجد خيار الآن لتغيير الحساب من فرد مستقل إلى أسرة.

اختيار فرد مستقل أو أسرة يكون من بداية التسجيل، ولا يوجد خيار الآن لتغيير الحساب من فرد مستقل إلى أسرة. توفي والدي وأنا أعيش عند أمي، هل إذا سجّلت أتسلّم الدعم عبر حسابي الخاص، أم عبر وكيلي، أو زوجة أبي؟

تستطيع الأم التقديم كمستفيد رئيسي وإضافة التابعين لها إذا كانت هي رب الأسرة.