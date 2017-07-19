قتل آخر في جدة وهرب إلى الرياض فوقع في قبضة الشرطة

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط متهم في قضية قتل بجدة، بعد فراره إلى منطقة صحراوية في الرياض.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض فواز الميمان أنه استمراراً للتعاون والتكامل الأمني بين شرط المناطق، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط وافد (أثيوبي الجنسية) مطلوب على ذمة قضية قتل.

وأضاف الميمان أنه سبق للجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض أن تلقت معلومات من شرطة محافظة جدة مفادها هروب المتهم المطلوب لديها على ذمة القضية لمنطقة الرياض، على إثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل من الله عن تحديد مكان تواجد المتهم وضبطه في منطقة صحراوية جنوب العاصمة الرياض.

وتابع أنه تم التحفظ عليه رهن استكمال إجراءات تسليمه للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص.