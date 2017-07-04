قرقاش لـ”الدوحة”: المنطقة أمام مفصل تاريخي فإما الحرص على المشترك أو الفراق

الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن المنطقة أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها.
وأضاف قرقاش عبر حسابه على “تويتر”: “فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق”.
وجاءت تعليقات قرقاش على خلفية الأزمة مع قطر بعد مقاطعتها من قِبل المملكة والإمارات ومصر والبحرين بسبب سياساتها الخارجة عن الصف العربي وعلاقتها المشبوهة لإيران، واحتضانها للعناصر المتطرفة.