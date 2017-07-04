قرقاش لـ”الدوحة”: المنطقة أمام مفصل تاريخي فإما الحرص على المشترك أو الفراق

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن المنطقة أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها.

وأضاف قرقاش عبر حسابه على “تويتر”: “فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق”.

وجاءت تعليقات قرقاش على خلفية الأزمة مع قطر بعد مقاطعتها من قِبل المملكة والإمارات ومصر والبحرين بسبب سياساتها الخارجة عن الصف العربي وعلاقتها المشبوهة لإيران، واحتضانها للعناصر المتطرفة.