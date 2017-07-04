Icon

الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان Icon تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد Icon حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا Icon صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر Icon رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني Icon بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

قرقاش لـ”الدوحة”: المنطقة أمام مفصل تاريخي فإما الحرص على المشترك أو الفراق

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠١٧ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
قرقاش لـ”الدوحة”: المنطقة أمام مفصل تاريخي فإما الحرص على المشترك أو الفراق

مواضيع ذات علاقة

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن المنطقة أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها.

وأضاف قرقاش عبر حسابه على “تويتر”: “فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق”.

قد يهمّك أيضاً
طقس مضطرب وهطول أمطار رعديّة على هذه المناطق غدًا

طقس مضطرب وهطول أمطار رعديّة على هذه المناطق غدًا

القبض على هندي حاول تهريب 1246 حزمة قات بالصوالحة

القبض على هندي حاول تهريب 1246 حزمة قات بالصوالحة

وجاءت تعليقات قرقاش على خلفية الأزمة مع قطر بعد مقاطعتها من قِبل المملكة والإمارات ومصر والبحرين بسبب سياساتها الخارجة عن الصف العربي وعلاقتها المشبوهة لإيران، واحتضانها للعناصر المتطرفة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب

إقرأ المزيد