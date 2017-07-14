قضية العقاقير الأكثر قتلًا في تاريخ أميركا.. 412 طبيبًا وممرضًا وخسائر بالمليارات!

المواطن - وكالات

اتهمت وزارة العدل الأميركية، 412 طبيبًا وممرضًا وآخرين عاملون في مهن طبية، بالتحايل، حيث وصف غالبيتهم جرعات مفرطة من المسكنات الشبيهة بالمورفين وغير الضرورية ما ضاعف من ظاهرة إدمان متفشية على المستوى الوطني.

وذكر وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، الاتهامات، حيث وصف القضية بأنه “أزمة العقاقير الأكثر قتلًا في تاريخنا”.

وقُتل نحو 60 ألف شخص بجرعات زائدة العام الفائت.

وتضم القضية أطباء أصدروا وصفات طبية غير قانونية تضمنت أدوية مسببة للإدمان تحتوي على جرعات كبيرة من مواد كيميائية شبيهة بالأفيون.

وجاء في لائحة الاتهام أشخاصًا تحايلوا على نظم الرعاية الصحية التي تديرها الحكومة مثل “مديكايد” وبرنامج التأمين الصحي “مديكير” لقاء خدمات لم يتم توفيرها بتاتا، بما فيها برامج إعادة تأهيل المدمنين، وكتابة عقاقير غير ضرورية لمرضى من أجل تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.

وخسرت الحكومة الأمريكية، 1,3 مليار دولار بسبب مصاريف وهمية في قضية الاحتيال.