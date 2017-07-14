قيادة البحرين تواسي الملك وولي العهد في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

ودعا جلالة الملك حمد بن عيسى، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء ومواساة، من القيادة البحرينية، في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.