2017-07-09 دياب الرئيسيةالسعودية اليوم كبار العلماء: العنف الأسري ينافي تعاليم الإسلام بعد تعنيف أب لابنته وسبها وضربها كبار العلماء: العنف الأسري ينافي تعاليم الإسلام 2017/07/09 الساعة 10:28 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 2765 0 طباعة المواطن - الرياض حذرت هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، من العنف الأسري والسلوك العدواني. وشددت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن العنف الأسري يتنافى مع تعاليم الإسلام. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. لحظة سرقة لاب توب من سيارة فتاة بعد مغادرتها بثوانٍ بالفيديو.. احتراق مركبة ثلاثيني مستهتر قاد مركبته عكس السير بالطريق السريع شاهد.. طفل يقتل طفلة عمرها عامان بطريقة مروعة شاهد.. سقوط مروع لشاب أثناء استعراض مهاراته الرياضية شاهد.. ثور يسحل رجلاً ويقذف به في الهواء الرياضة العالمية قاطع بي إن سبورتس .. وشاهد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس على هذه القنوات المجانية هنا موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا ثنائي ألماني على رادار برشلونة تشيلسي يقترب من ضم مدافع روما بالأرقام.. أغلى 5 صفقات في الكرة الإنجليزية والعالمية فيسبوك