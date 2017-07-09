كبار العلماء: العنف الأسري ينافي تعاليم الإسلام

المواطن - الرياض

حذرت هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، من العنف الأسري والسلوك العدواني.

وشددت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن العنف الأسري يتنافى مع تعاليم الإسلام.