كل ما يهمّك في موقع وزارة الإسكان للاستعلام عن برنامج سكني تجده هنا

المواطن ـ الرياض:

بعدما أعلنت عن الدفعة السادسة من برنامج سكني، وقّعت وزارة الإسكان السعودية اتفاقيات مع 4 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشروعات في مناطق عدة بالمملكة تضم ما يقارب 16 ألف وحدة سكنية.

وخصّصت الوزارة، في الدفعة السادسة من برنامج سكني، قرابة 28 ألف منتج سكني، منها 7700 قرض مدعوم من البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأوضح المشرف على برنامج الشراكات مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة، أنَّ البيع على الخارطة منهج جديد سيقوم عليه الاستثمار العقاري لاستهداف الشريحة الأكبر من المجتمع التي تتراوح قدراتها السعرية بين 200 و700 ألف ريال، مشيرًا إلى أنَّ “توزيع المنتجات السكنية يكون حسب الاحتياج لكل منطقة”.

وتصدرت الرياض ومكة طلب القروض التمويلية المدعومة، فيما كانت عسير والشرقية وتبوك الأكثر طلبًا لمنتجات البيع على الخريطة، فيما بيّن المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر أنَّ “القرض المدعوم مرغوب أكثر، لأن مواصفات الفلل المعمارية مختلفة، وربما لعدم تواجد منتجات الوزارة في المنطقة التي يرغبها المستفيد”.

يذكر أنَّ الإسكان التنموي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، تبدأ طلائعه في آب/أغسطس المقبل بـ 369 وحدة سكنية، ستتضاعف تباعًا خلال 5 أعوام، حتى تنتهي قائمة المنتظرين.

ولاستلام منتجك السكني الجديد، يمكنك الدخول من هنا، كما يمكنك عبر بوابة سكني، الاستعلام عن المستفيد برقم الهوية الوطنية.

وتوفّر البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، حاسبة الدعم، التي تمكّن المواطن من حساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والمباعة على الخريطة (المشاريع على أراضي الوزارة).