كهربا يتعرض لحادث مروري بسيارته البنتلي

المواطن - أحمد بيومي

تعرض نجم الزمالك والمعار حالياً لنادي الاتحاد محمود عبدالمنعم الشهير بـ” كهربا “، لحادث مروري أثناء عودته من قضاء إجازة صيفية بالساحل الشمالي في مصر.

ونشر كهربا صورة، تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل، لتحطم إطار سيارته البنتلي، التي تلقاها هديةً من عضو شرف بنادي الاتحاد، وعلق عليها بالقول “يا ساتر يارب”.

يذكر أن نادي الاتحاد توصل خلال الفترة الماضية لاتفاق مع نادي الزمالك المصري بتمديد إعارة عقد اللاعب كهربا، وذلك بعد النجاحات التي حققها كهربا مع الفريق.

وجاء ذلك بعد موسم ناجح قضاه كهربا في صفوف العميد؛ حيث كان هداف فريقه في دوري جميل.

كما شارك كهربا بفاعلية في تتويج العميد بكأس ولي العهد بتسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية أمام النصر.