لورين عيسى تضع بصمتها في مهرجان الكوميديا الدولي بأبها عبر “سوبر كيوت”

المواطن ـ أبها

للمرة الثانية، تشارك المخرجة لورين عيسى، في إخراج المسرحية النسائية “سوبر كيوت”، ضمن مهرجان الكوميديا الدولي الثالث، في مدينة أبها، على مسرح المفتاحة.

ويحضر مهرجان الكوميديا، الذي يواكب فعاليات “أبها عاصمة السياحة العربية 2017″، مجموعة من نجوم الوطن العربي، منهم:

طارق العلي.

جمال سليمان.

غادة عبدالرازق.

وتؤدي نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي، مسرحية “سوبر كيوت”، فهي من بطولة:

نيرمين محسن.

هيا الشعيبي.

مي كساب.

آلاء الدشتي.

سارة اليوسف.

هند محمد.

والمسرحية من تأليف سلطان اللهيبي، وإنتاج ممدوح سالم، فيما تتولى إدارة العلاقات العامة فايزة.

وتدور أحداث المسرحية، عن النادي الرياضي للنساء، مع التطرق لمواضيع اجتماعية أخرى، منها استخدامات الإنترنت، والمواقع الاجتماعية بشكل خاطئ.