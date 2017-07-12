مانشستر سيتي يغلق صفقة البرازيلي الشاب دوجلاس لويز

المواطن ـ وكالات



يواصل مانشستر سيتي العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري ، حيث أن النادي الإنجليزي أغلق صفقة متوسط الميدان الدولي البرازيلي الشاب دوجلاس لويز .

وحسب شبكة “ESPN” فإن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق فاسكو دي جاما من أجل التعاقد مع دوجلاس لويز مقابل 12 مليون جنيه استرليني ، حيث أن اللاعب سيوقع على عقدٍ طويل الأمد مع النادي الإنجليزي بعد اجتياز الفحوصات الطبية الأسبوع المقبل .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن مانشستر سيتي سيقوم بإعارة دوجلاس لويز إلى نادي جيرونا شريكه في إسبانيا ، حيث سيخوض اللاعب الشاب أول مواسمه في الكرة الأوروبية داخل أجواء الدوري الإسباني قبل الالتحاق بـ مانشستر سيتي في صيف 2018 .

ويعتبر دوجلاس لويز (19 سنة) من نجوم المنتخب البرازيلي للشباب (أقل من 20 سنة) ، هو الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول في فاسكو دي جاما قبل سنة من الآن بعمر الـ 18 عاماً .