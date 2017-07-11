مجانين “سيلفي” يموتون غرقًا !!

المواطن ـ رقية الأحمد ـ ترجمة:

أعلنت الشرطة الهندية، مقتل ثلاثة رجال على الأقل، ووجود مخاوف بشأن غرق خمسة آخرين، بعد انقلاب قاربهم في أحد الأنهار بوسط الهند، أثناء قيامهم بالتقاط صور سيلفي، وتصوير مقاطع فيديو، بغية مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنَّ “الحادث وقع مساء أمس الأول (الأحد)، أثناء خروج مجموعة من 10 رجال، تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عامًا، في قارب للصيد بنهر فينا، القريب من مدينة ناجبور”.

وبيّن قائد شرطة المنطقة تشانراشيخار باهادور، وفق الصحافة المحلّية، أنَّ قائد القارب أنقذ اثنين من الرجال، كما تم انتشال ثلاث جثث بعد ظهر الاثنين، مشيرًا إلى أنّه “توصلنا أثناء التحقيقات الأولية إلى أنَّ المجموعة كانت مشغولة بتصوير مقاطع الفيديو، والتقاط صور السيلفي على متن القارب”.

وأوضح أنَّه “يقول الناجون إنَّ القارب فقد توازنه وانقلب عندما انتقل عدد من الرجال إلى أحد جانبيه، للوقوف لالتقاط صور سيلفي أو تصوير مقطع فيديو”، لافتًا إلى أنَّ “الرجال كانوا قد نشروا مقطع فيديو على موقع (فيسبوك) قبل دقائق من انقلاب القارب”.