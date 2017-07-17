مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش استراتيجية الخزن الغذائي

المواطن - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم بقصر السلام بمحافظة جدة، استعرض خلاله عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حول استراتيجية الخزن الغذائي.

وقد اشتملت الاستراتيجية على تشخيص وتحليل الوضع الراهن، وبرنامج الاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية، ونظام حوكمة متكامل للتنسيق بين القطاعات والجهات ذات العلاقة، ونظام للإنذار المبكر متضمناً نظام معلومات الأسواق الزراعية، وكذلك برنامج للحد من الفاقد والهدر من الغذاء، وسياسة تجارة الأغذية واستيرادها وأطر للشراكة مع الدول ذات العلاقة.

كما تضمنت الاستراتيجية التحليل التنظيمي للمؤسسة العامة للحبوب والمؤسسات ذات العلاقة لتحديد نقاط القوة والضعف والتحسينات الممكنة، وبرنامجًا تدريبيًّا وتوعويًّا يتناول مختلف جوانب الأمن الغذائي والتغذية، واستراتيجية لتشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتعزيز مشاركة المملكة في اللجان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في ذات الشأن، وخطة تحدد المراحل والخطوات التنفيذية للاستراتيجية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.