مدرب النصر يتخذ قرارًا صارمًا.. والجماهير تؤكد: الانضباط أولاً!

المواطن ـ محمد سلام

قرر المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز، المدير الفني لنادي النصر، استبعاد الحارس عبدالله العنزي من قائمة الفريق التي ستغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.

وأفادت مصادر نصراوية بأن هذا القرار يعود لأسباب انضباطية، بعد خلاف حدث بين العنزي ومدرب الحراس فهمي عبدالغني، قرر على إثره جوميز استبعاده، رغم اعتذاره صباح اليوم إلى المدرب.

كذلك سيغيب عن قائمة النصر في البطولة العربية، محمد الحارثي وحمد العقيلي والكرواتي إيفان توميتشاك، وذلك بقرار فني من المدرب غوميز، وسيعود اللاعبون إلى الرياض للاستمرار في التدريبات مع الفريق الأولمبي في النادي.

من جانبها، أكدت الجماهير النصراوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة وجود الانضباط والالتزام خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يعود العالمي إلى منصات البطولات بعد غياب استمر لمدة موسمين.