مريم الكعبي: الجزيرة ربت أفاعي في أحضاننا وأرضعتها الخيانة!

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكدت الكاتبة الصحافية الإماراتية مريم الكعبي، أن ما فعلته قناة الجزيرة هو أنها ربت أفاعي في أحضان المنطقة العربية.

وأضافت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن قطر أرضعت هذه الأفاعي الخيانة وتركت لهم خيارات كيفية نفث السموم وتوقيت لدغ الوطن.

وشددت الكعبي، على أن الأوطان لا تبنيها معارضة متحزمة بحزام حازم من الرقص والتلون وبيع المواقف، الأوطان تبنيها السواعد المخلصة والوطنية التي تبذل كل شيء للوطن.

وتقاطع المملكة والإمارات ومصر والبحرين، قطر بسبب دعمها للإرهاب.