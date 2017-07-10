مشاكل شائعة لدى الأطفال تؤثر على صحة الفم

المواطن - وكالات

هناك عدد من المشاكل التي تؤثر على صحة الفم لدى الأطفال، بما في ذلك تسوس الأسنان، مص الإبهام، وامتصاص الشفاه، وفقدان الأسنان في وقت مبكر، وعلى الرغم من أن أسنان الأطفال يتم استبدالها في نهاية المطاف بأسنان دائمة، فإن الحفاظ على صحة فم الطفل هو أمر مهم لصحة الطفل الشاملة.

وعرض موقع “medicinenet” عدداً من مشاكل الفم لدى الأطفال أبرزها:

1- تسوس الأسنان نتيجة استخدام زجاجة الرضاعة

يحدث تسوس الأسنان عند استخدام زجاجة الطفل (وتسمى متلازمة زجاجة التمريض) عندما تكون أسنان طفلك في اتصال متكرر مع السكريات من الكربوهيدرات السائلة، مثل عصائر الفاكهة والحليب وعصير الفواكه المخفف بالماء والسكر الماء أو أي مشروب حلو آخر، مما يسمح للسكريات البقاء بالفم وتكوين بكتيريا تسبب التسوس.

كيفية منع تسوس الأسنان زجاجة الطفل

خلال النهار لا يتم إعطاء الطفل زجاجة مليئة بالسوائل السكرية أو الحليب، وفي وقت النوم لا تضع طفلك على السرير مع زجاجة مليئة السوائل السكرية عصير الفاكهة المخفف أو الحليب لا تضِف السكر إلى طعام طفلك، استخدم قطعة قماش مبللة أو شاشاً لمسح أسنان طفلك واللثة بعد كل تغذية، هذا يساعد على إزالة أي بكتيريا تراكمت على الأسنان واللثة، اسأل طبيب أسنانك عن احتياجات طفلك من الفلورايد، تعليم طفلك للشرب من كوب قبل عيد ميلاده الأول.

2- حساسية الأسنان

يمتلك الأطفال طبقة من المينا أرق من البالغين، ويمكن أن تسبب حساسية الأسنان لدى الأطفال التهابات عصبية، وهذا يؤدي إلى الألم عند تناول الطعام أو شرب أي شيء حار أو بارد، عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، احرص على استخدام فرشاة أسنان ناعمة.

3- فقدان الأسنان في وقت مبكر

يحدث فقدان سابق لأوانه للأسنان الأساسية للطفل عادة بسبب تسوس الأسنان، والإصابة، أو عدم وجود مساحة بالفك.

إذا فقد الطفل أسنانه قبل ظهور الأسنان الدائمة، فعند خروج الأسنان الدائمة لا تكون هناك مساحة كافية لها أو قد تخرج الأسنان الجديدة مائلة، وقد تسبب الأسنان المتعرجة أو المنحرفة مجموعة من المشاكل مثل مشاكل المفصل الصدغي الفكي.

إذا فقد طفلك السن قبل الأوان، فقد يوصي طبيب الأسنان بتركيب جهاز بلاستيكي أو معدني يحمل مساحة مفتوحة خلف السن المفقود، سيقوم طبيب الأسنان بإزالة الجهاز بمجرد أن تبدأ الأسنان الدائمة في الظهور.