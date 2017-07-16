مشهد صادم.. اللقطة التي منعت تفجير كنيسة مصرية!

المواطن - الرياض

اعتدى شاب على حارس كنيسة في محافظة الإسكندرية، وطعنه في رقبته، بعدما رفض الأخير دخوله الكنيسة لتنفيذ تفجير على ما يبدو.

ووثّقت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة، وأظهرت حارس الأمن وهو يعترض الشاب أثناء دخوله ليظهر هويته الشخصية؛ كونه شخصًا مجهولًا، فأخرج المتهم سلاحًا أبيض بعد الاقتراب منه وطعنه في رقبته.

وكشفت السلطات المصرية، أن المتهم خريج كلية الحقوق، وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم غير متزن عقليًّا، وجاري استجوابه لبيان دوافعه.

جدير بالذكر أن إبريل الماضي شهد تفجير كنيستين مصريتين، هما “مار جرجس ومار مرقس”، وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا في مدينتي طنطا والإسكندرية، خلال احتفال المسيحيين بأعيادهم.