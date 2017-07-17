معاقبة 5 من قائدي السيارات أزعجوا المارة أثناء مسيرات الزواج في حائل

المواطن - حائل

قبضت شرطة منطقة حائل على 5 من سائقي المركبات تسببوا في إزعاج المارة أثناء مسيرات الاحتفال بالأعراس.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه تم القبض على 5 من قائدي السيارات لقاء قيامهم بالإزعاج والمسيرات أثناء الزواجات، وتم إحالتهم للجهات المختصة.

وأضاف أنه صدرت بحقهم قرارات تقضي بالسجن وحجز المركبة وغرامات مالية.

ولفت إلى أنه تم تكثيف نقاط التفتيش بكل المواقع وحول قصور الأفراح بما يكفل القضاء على كافة السلوكيات والتصرفات السلبية والتي ينتهجها البعض من المسيرات والإزعاج.