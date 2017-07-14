منع نشر صور العمليات الجراحية للمرضى.. وهذه عقوبة المخالفين!

المواطن - الرياض

أمرت وزارة الصحة بمنع نشر صور العمليات الجراحية للمرضى بغرض الدعاية والتسويق.

وحذرت الصحة من أن عقوبة المخالفين ستصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 60 يومًا، بالإضافة إلى نشر حكم العقوبة في وسائل الإعلام.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن المنع يأتي لما فيه من تعدٍ على حقوق المرضى واستغلالهم ومخالفة لأخلاقيات الممارس الصحي ويشمل ذلك جميع قنوات التواصل الاجتماعي بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.

وشددت على أن نشر الصور لا يتم إلا بعد حصول المؤسسة الصحية أو الممارس الصحي على موافقة المريض موافقة مسبقة، غير مكره أو مجبر بدافع الحصول على تخفيض أو نحوه، موضحةً أن الموافقة يجب أن تكون خطية وموقعة، مع الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.