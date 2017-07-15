موضي السديري بعد خطاب إشادة بجهودها الإعلامية: ما نقوم به مهمة وطنية

المواطن - ياسر أحمد - الدمام

أشاد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم، محمد بن سعد الدخيني، بالجهود الإعلامية المتميزة في إصدار الملف الإعلامي لوزارة التعليم، للمسؤولة الإعلامية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، موضي السديري، وذلك بخطاب موجه لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس.

وتضمن الخطاب شكرًا وإشادة بمناسبة صدور نتائج التوثيق الإعلامي للعام 1437- 1438هـ على مستوى الإدارات التعليمية في المملكة.

وتأتي هذه الإشادة الكريمة بعد عام من انطلاقة الملف الإعلامي لوزارة التعليم.

ومن جهتها، أشارت موضي السديري إلى أن ما يقدم بمهنية عالية وإخلاص وأمانة راسخة يستوجبها مبدأ ديني ومنطلق وطني، سوف يصل للحلم الذي لا حدود له، مضيفةً: “إننا بميدان العمل نستشعر أهمية ما نقوم به، إنه ليس بالعمل اليومي العادي وإنما مهمة وطنية”.

وأوضحت أن إشادة المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم محمد الدخيني تحظى باهتمام عالٍ ومكانة جد رفيعة لديها.

وقدمت السديري شكرها لقادة الميدان والملهمين هذا النبل، مؤكدةً أنها تتطلع دائمًا للريادة، ومواكبة المرحلة والتطلعات الوطنية والقيادية.