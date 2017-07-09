موظفو المملكة يستأنفون دوامهم.. وهذا موعد صرف راتب الأسد

المواطن - الرياض

عاد موظفو الدوائر الحكومية، اليوم الأحد، لمباشرة دوامهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث انتهت أمس السبت إجازة عيد الفطر المبارك التي امتدت لـ23 يوماً.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين، قد وجه بتقديم إجازة عيد الفطر لتبدأ من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1438هـ، حسب تقويم أم القرى، ثم عاد -أيده الله- وأمر بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك حتى 15 شوال.

هذا وتساءل الموظفون عن موعد صرف راتب شوال، حيث قامت المملكة أخيراً بتغيير مواعيد صرف الرواتب للموظفين السعوديين، حيث تغير صرف رواتب الموظفين الحكوميين من التاريخ الهجري إلى ما يُسمى بالأبراج الشمسية.

وحسب جدولة رواتب سنة 1438 للموظفين الحكوميين فإنه سيتم إيداع راتب شهر شوال 1438 في تاريخ ( 4 / 11 / 1438هـ – 4 / ذو القعدة / 1438هـ ).

ووفقاً لنظام الأبراج الشمسية فإن راتب شهر شوال 1438 سيكون في برج الأسد ويصادف بالميلادي ( 27 / 7 / 2017م – 27 / يوليو / 2017م ).