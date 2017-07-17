موهوبو المملكة يحصدون 4 ميداليات في أولمبياد تايلاند الدولي للكيمياء 2017

المواطن - الرياض

حصد موهوبو المملكة المشاركون في الأولمبياد الدولي للكيمياء الذي أقيم في تايلاند خلال الفترة من 12 إلى 21 شوال 1438هـ، الموافق 6 إلى 15 يوليو 2017م، أربع ميداليات بعد منافسة شملت 74 دولة.

وفاز الطالبان بدر الملحم ومشعل باهمام بميداليتين فضيتين، وفاز الطالبان علي الأسمري وعبدالرحمن آل إدريس بميداليتين برونزيتين.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز؛ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، الشكر إلى القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ومعالي وزير التعليم، لجهودهم ودعمهم الدائم لـ”موهبة”، مشيراً إلى الإسهام المباشر لهذا الدعم في تحقيق هذا الفوز وما يواكبه من نجاحات متتالية في مسيرة عمل “موهبة” وشركائها وفي مقدمتهم وزارة التعليم.

وهنّأ الأمير تركي بن عبدالله الطلاب الموهوبين، معرباً عن فخره بما تحقق من إنجاز للوطن في الأولمبياد الدولي للكيمياء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الأمير تركي بن عبدالله أن علماء المستقبل من أبناء المملكة المشاركين في الأولمبياد الدولي للكيمياء، حققوا فوزاً يضاف إلى رصيد أبناء المملكة الموهوبين والمتميزين في المحافل الدولية.

وأشار الأمير تركي بن عبدالله رئيس مجلس إدارة “موهبة” إلى تلك الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في استثمار العقول البشرية من أبناء المملكة، وها هي تلك الرؤية تؤتي ثمارها عاماً بعد عام، وها هم موهوبو الوطن يرفعون راية الوطن خفاقة بإنجازاتهم وإبداعاتهم في المحافل الدولية، وأسماء أبنائنا تضيء سجلات تلك المسابقات عاماً بعد عام.

الجدير بالذكر أن عدداً من موهوبي وموهوبات الوطن يشاركون بالتزامن مع هذا الإنجاز في الأولمبياد الدولي للرياضيات في البرازيل، وفي الأولمبياد الدولي للفيزياء في أندونيسيا. وتأتي مشاركة المملكة في هذه المحافل العلمية الدولية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ووزارة التعليم.