نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “بهلول”

المواطن - مكة المكرمة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , لذوي الشهيد العريف أبو بكر علي بهلول الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الحنوبي .

وعبر سموه في اتصال هاتفي بوالد الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد البطل ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء .

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى القنفذه اليوم وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة وعلى رأسهم المحافظ فضا بن بين البقمي وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام ، الذين أدّوا صلاة الميت على الشهيد بعد صلاة عصر اليوم وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته الثرى .