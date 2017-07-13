المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لذوي الشهيد العريف ماجد عوض الوذيناني الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي .

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بشقيق الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد البطل ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى الطائف الأربعاء وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة وعلى رأسهم محافظ الطائف المكلف سعد الميموني وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، وأديت صلاة الميت على الشهيد وتمت مشاركة أسرته في تشييعه ومواراته الثرى.