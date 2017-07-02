هذا ما قاله السعوديون بعد #إيقاف_الكاتب_رمضان_العنزي

المواطن - عبدالرحمن دياب

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيقاف الكاتب الصحافي رمضان العنزي، واتخاذ اللازم تجاه صحيفة “الجزيرة”، وذلك بعد نشر مقال للكاتب رمضان العنزي مس فيه جانب التوحيد؛ حيث شبه الملك سلمان بأنه “شديد العقاب”، وهو ما دفع خادم الحرمين بالتدخل لعقابه، ليتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الأمر الملكي بالكثير من الإشادة والترحيب، خاصة وأن العقاب الرادع سيمنع المزيد من مثل هذه الأخطاء المسيئة.

ودشن النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسمًا حمل اسم إيقاف الكاتب رمضان العنزي، مشددين من خلاله على ضرورة أن يحترس الصحافيون من مثل هذه الكلمات والجمل؛ حتى لا ينقلب السحر على الساحر، وضرورة تأدية الأمانة الصحافية كما يجب دون تزلف أو تعدٍّ للخطوط الحمراء.

وكتب نايف الشمري، أن العقاب جاء بسبب عبارة مرت على القارئ وعلى النقاد، ولكنها لم تَفُتْ على الملك سلمان.

وشدد البدراني على أن القلم أمانة، وما حدث تنبيه لجميع الكتاب أن يؤدوا الأمانة بكل أمانة.

أما فهد، فكتب: “رجاء خاص.. ثوابت الإسلام غير قابلة للنقاش والغلو وغيره من الاجتهادات والآراء الفقهية قابلة للنقاش”.

ومن جانبه، كتب سعد معلقًا على إيقاف رمضان العنزي: “التزلف لجناب المخلوق بالتعدي على جناب الخالق ضلال مبين، ومحاكمة الكاتب هذا واجبة ليأخذ جزاءه”.

وفي سياق متصل، قال يوسف الحجيلان: إن ما حدث مع رمضان العنزي رسالة إلى كل إعلامي متملق؛ لأن هناك خطوطًا حمراء يجب الوقوف دونها؛ حتى لا ينقلب السحر على الساحر.