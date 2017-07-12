هذا ما قاله تيم حسن حول الشائعات التي حاصرته بعد زواجه من وفاء الكيلاني

المواطن - الرياض

بعد غياب طويل عن الظهور منذ زواجه من الإعلامية المصرية وفاء كيلاني، ظهر الفنان السوري تيم حسن، مغردًا على موقع تويتر بعد انقطاع طويل.

ونفى تيم حسن ما تم تداوله من أخبار تناقلتها صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن لسانه بشأن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”.

وكتب “تيم” تدوينة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال فيها: “رجاءً الدقة بما يُنشر على لساني من بعض المواقع والصفحات.. صفحاتي فقط المصدر لتصريحاتي (القليلة) ، فآخر التصريحات كان أواخر العام الماضي شكرًا”.

وكان تيم حسن قد شارك رمضان الماضي بمسلسل “الهيبة” إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما السورية واللبانية، ويهتم رواد التواصل بأعمال الفنان المشهور ويتابعون أخباره.